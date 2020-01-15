Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Ürdün Kralı Abdullah, "Libya yeni Suriye olursa Avrupa ne yapacak?" diye sordu

Ürdün Kralı Abdullah, " yeni olursa Avrupa ne yapacak?" diye sordu

'nda konuşan Ürdün Kralı Abdullah, ile arasındaki çatışmanın sona erdirilmesi için "iki ülke" çözümünden vazgeçilmemesi gerektiğinin altını çizdi. , Kuzey Afrika'da bulunan 'nın yeni olması halinde Avrupa'ya daha yakın bir ülke olarak Avrupalıların ne yapacağını sordu.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 15.1.2020 17:48
Ürdün Kralı Abdullah, Libya yeni Suriye olursa Avrupa ne yapacak? diye sordu

Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan Avrupa Parlamentosu'nda (AP) yaptığı konuşmada Ortadoğu'daki problemlere ve çatışmalara değinen Kral Abdullah, Kuzey Afrika'da bulunan Libya'nın yeni Suriye olması halinde Avrupa'ya daha yakın bir ülke olarak Avrupalıların ne yapacağını sordu.

Kral Abdullah, babası Kral Hüseyin'in kendisine öğrettiği bir ders olarak barışın sağlanmasının zor bir yol olduğunu ve Avrupa'yı kastederek "zor yollar dostlarla birlikte daha iyi yürünür" dedi. ABD ve İran arasındaki çatışmaya da değinen Kral Abdullah, bir sonraki sefere iki tarafın da geri durmaması halinde dünyanın düşeceği kaosu sorguladı. Dünyanın sabırlı politikaya ihtiyacı olduğunu belirten Kral Abdullah herkesin ölçülü karşılık vermesi gerektiğini ve aydınlanmamış olaylara hızlı reaksiyon göstermemesi gerektiğini söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ürdün Kralı Abdullah, "Libya yeni Suriye olursa Avrupa ne yapacak?" diye sordu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN