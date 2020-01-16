Hulusi Akar: Duyarsız kalmamız söz konusu olamaz

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Savunma Bakanı Hulusi Akar, medya temsilcileri ile gerçekleştirdiği yıllık değerlendirme toplantısında sıcak gündeme ilişkin çarpıcı mesajlar verdi. Akar, Türkiye'nin Libya'ya duyarsız kalamayacağını vurgulayarak, "Libya'da eğitim işbirliği timimiz kendilerine destek oluyor" dedi. "Libya'da ne işimiz var?" sorusu üzerine ise Bakan Akar, "Libya, tarihi bağlarımızın, kültürel birlikteliğimizin olduğu denizden sınırdaşımız bir ülke. Aynı zamanda ekonomik faaliyet ve menfaatlerimiz söz konusu. Libya'daki gelişmelere duyarsız kalmamız söz konusu olamaz" şeklinde konuştu. Akar, şunları söyledi:Libya ile imzalanan Güvenlik ve Askeri İşbirliği Muhtırası ve TBMM'den geçen tezkere çerçevesinde çalışıyoruz. Orada Savunma ve İşbirliği Ofisimiz var. Danışmanlık ve askeri eğitim ile ilgili sayıları değişen personelimiz ihtiyaca göre orada bulunuyor. Libya Eğitim İşbirliği Timimiz de yol gösteriyor.Moskova'da, Libya'daki taraflar arasında görüşmeler gerçekleşirken Türkiye ile Rusya'nın bu süreci domine etmesi pek istenmedi. Hafter'e fısıldamalar oldu ama ipi de koparmadılar. 19 Ocak'ta Berlin'de liderler düzeyinde konferans var oradan sonuç çıkacaktır. Biz ateşkes ve barış istiyoruz, siyasi çözümden yanayız. (En kötü senaryo ne olur sorusu üzerine) Libyalı kardeşlerimiz mücadelesini sürdüreceklerdir. Biz de gereken desteği sağlamaya devam edeceğiz. Ateşkesin bittiğine dair açıklamaların şu an sahada bir karşılığı yok. İdlib'teki 12 gözlem noktasından çıkmamız söz konusu değil, bu pazarlık konusu da değil.