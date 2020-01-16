Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Esed'in İdlib’e saldırısında ölenlerin sayısı 19’a yükseldi

'in ’e saldırısında ölenlerin sayısı 19’a yükseldi

Suriye’de rejimin kent merkezi ile farklı bölgelerine dün gerçekleştirdiği hava saldırında ölenlerin sayısı 19’a yükseldi, Saldırılarda 60’ın üzerinde sivil de yaralandı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 16.1.2020 12:13 Güncelleme Tarihi: 16.1.2020 12:47
Esed'in İdlib’e saldırısında ölenlerin sayısı 19’a yükseldi

Rusya ve Türkiye'nin girişimleriyle ateşkes ilan edilmesine rağmen Esed rejimi tarafından İdlib kent merkezinde pazar yeri ve sanayi bölgesi ile Eriha kasabasına düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 19'a ulaştı, 60'ı aşkın sivil de yaralandı. Enkaz altında kalan yaralılardan bazıları, bölgede sivil savunma görevi yapan Beyaz Baretliler tarafından kurtarıldı. Yaralılar, hastanelere kaldırılırken, ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi.

Rejimin İdlib'e saldırısında ölenlerin sayısı 19'a yükseldi

Yerel kaynaklar saldırı nedeniyle çevrede bulunan binalar ve araçların da büyük hasar gördüğünü söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Esed'in İdlib’e saldırısında ölenlerin sayısı 19’a yükseldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN