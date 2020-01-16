Hafter’in neden kaçtığı anlaşıldı

Libya'da ateşkes anlaşmasını imzalamayan darbeci general Halife Hafter'in Moskova'dan kaçmasının yol açtığı tartışma sürüyor. Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru Lİbya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) kaynakları Hafter'in Moskova'dan ayrılmasını, müttefiklerinin baskısına bağladı. UMH Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir Seyyale, "Şüphesiz müttefiklerinin baskısı var" derken Libyalı analist Velid Ertime de Al Jazeera'ye, BAE'nin Hafter'in kararında etkili olduğunu söyledi ve BAE Moskova Maslahatgüzarı'nın, görüşmelerde Hafter'in yanından hiç ayrılmadığına dikkati çekti. Libya eski Genelkurmay Başkanı Yusuf el- Manguş da Hafter'in ateşkes anlaşmasını imzalamamasının ardında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ın oluşturduğu ülkeler blokunun olduğunu belirtti. Yerel kaynaklar da Hafter'in ateşkes anlaşmasını imzalamamasını bazı kuvvetlerine söz geçirememesine bağladı.







KİMSE TÜRKİYE'YE DERS VEREMEZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran, Irak ve ABD arasındaki gerginliğe ilişkin, "Tüm platformlarda Türkiye gerginliğin azaltılması için ciddi katkı sağladı. Bizim için en önemli hususlardan bir tanesi de komşumuz Irak'ın başka ülkeler için bir çatışma alanına dönüşmemesi lazım" dedi. Bakan Çavuşoğlu, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) düzenlediği, 'Küresel Belirsizlik Ortamında Türk Dış Politikası' isimli oturuma katıldı. Programda diplomatlar, yabancı ülke misyonları, büyükelçiler ve çok sayıda üniversite öğrencisi yer aldı. Burada konuşan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye dış politikasında aktif bir dönemde olduğunu vurguladı.Bakan Çavuşoğlu, dünyadaki değişimlerin bazı kurumları zayıflattığına dikkati çekerek, "Avrupalı dostlar alınmasın ama özellikle içerideki köklü tartışmalardan dolayı Avrupa Birliği'nin (AB) zayıfladığını görüyoruz" dedi.

Libya'da darbeci Hafter ateşkesi bozdu!

'DENGELER DEĞİŞTİ'

Dünyadaki çatışmaların yüzde 60'ının Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de yıllardır AB'ye ve Rum kesimine çağrıda bulunduklarının altını çizdi. Bakan Çavuşoğlu, "Maalesef bu dikkate alınmadı. Rum kesimi desteklendi. Sondajları başlattıktan sonra dengeler değişti. Libya ile imzaladığımız iki tane muhtıra var. Hedefimiz Libya'da ateşkes, barış ve kalıcı bir siyasi çözüm" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, Suriye konusunda da masada ve sahada mücadelenin sürdürüldüğünü belirterek, "İnsanı boyutla da kimse Türkiye'ye ders veremez, örnek bir ülkeyiz. Yaklaşık 9 Milyon Suriye'ye içerde ve dışarda insani yardım ulaştırıyoruz" diye konuştu.