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'daki gayrimeşru güçlerin lideri Hafter Atina'ya geldi

'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'in, Yunan hükümeti temsilcileriyle görüşmek üzere özel bir uçak ile Atina'ya geldiği bildirildi. Hafter, yarın Başbakan Kiryakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşecek

AA Dünya
Giriş Tarihi: 16.1.2020 22:20 Güncelleme Tarihi: 16.1.2020 22:53 ABONE OL
Libya'daki gayrimeşru güçlerin lideri Hafter Atina'ya geldi

Yunan basınında yer alan haberlerde, Hafter'in, Almanya'nın başkenti Berlin'de 19 Ocak'ta düzenlenecek Libya konulu konferans öncesinde Yunan yetkililerle temaslarda bulunmak üzere akşam saatlerinde "gizlice" Atina'ya geldiği belirtilirken, Atina'ya geliş saati ve uçağın hangi havaalanına indiği konusunun güvenlik nedeniyle gizli tutulduğu ifade edildi.

Öte yandan Yunan Haber Ajansı ANA-MPA, Hafter'in yarın Başbakan Kiryakos Miçotakis ve ardından Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir araya geleceğini duyurdu.

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Libya'daki gayrimeşru güçlerin lideri Hafter Atina'ya geldi
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