Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Mali'de Fulani köyüne saldırı: 15 ölü

'de köyüne saldırı: 15 ölü

'nin merkezindeki Mopti bölgesinde bir köyüne düzenlenen saldırıda 15 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 17.1.2020 00:34 ABONE OL
Mali'de Fulani köyüne saldırı: 15 ölü

Yerel basındaki haberlere göre, kimliği belirsiz silahlı kişiler Douentza beldesi Sinda köyüne dün gece saldırı düzenledi.

Saldırıda en az 15 sivil yaşamını yitirdi. Köylüler hayatını kaybeden kişileri defnetti.

MALİ'DEKİ ŞİDDET OLAYLARI

Ülkenin kuzey ve orta kesimleri, 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.

Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu henüz güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mali'de Fulani köyüne saldırı: 15 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN