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Putin, Medvedev'i güvenlik konseyi başkan vekilliğine atadı

Devlet Başkanı , başbakanlıktan istifa eden ’i Güvenlik Konseyi Başkan Vekilliğine atadı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 17.1.2020 00:19 ABONE OL
Putin, Medvedev'i güvenlik konseyi başkan vekilliğine atadı
Rusya'da Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Rusya Başbakanlığı görevinden istifa eden Dimitri Medvedev'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Güvenlik Konseyi Başkan Vekilliğine atandığı duyuruldu. Putin'in ilgili kararnameyi gece saatlerine doğru imzaladığı açıklanırken Medvedev'in yeni görevi kesinleşmiş oldu. Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyinin Başkan Vekilliğinde bulunan Medvedev aynı zamanda başkan yardımcısı olarak anılacak ve Putin'in katılmadığı konsey toplantılarına da Putin adına vekalet edecek.
Öte yandan Rusya hükümeti hafta ortasında Putin'in yeni anayasa için referandum çağrısından sonra istifa etmiş, Başbakan Dimitri Medvedev ise istifa gerekçesini yeni anayasa çalışmalarının önünün açılması olarak belirtmişti. Rusya Devlet Başkanı Putin de başbakan olarak Mihail Mişustin'i atarken yol arkadaşı olarak bilinen Dimitri Medvedev'i ise Güvenlik Konseyi Başkan Vekili olarak atamış oldu.
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Putin, Medvedev'i güvenlik konseyi başkan vekilliğine atadı
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