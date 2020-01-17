İdlib’de yeni bir göç dalgası endişesi

İdlib'de ateşkese rağmen sivil yerleşimlerde hava saldırılarına yeniden başlanması, büyük korku yarattı. Ateşkes anlaşmasıyla rahat bir nefes alan İdlibliler'in sevinci sadece 72 saat sürdü. Saldırıların artacağından endişelenen bölge halkı kara kara düşünmeye başladı. Hava saldırılarının devam etmesi durumuna kış ortasında İdlib'de yine yüzbinlerce sivilin evini terk etmesi bekleniyor. Türkiye sınırına sıkışan milyonlarca sivili gelecek yeni bir göç dalgasıyla daha zor günler bekliyor. Bölgeye yardım elini uzatan Türk STK'lar da yardımlarına aralıksız devam ediyor. Bölgeye gelen yüzbinlerce kişi için çadır kamplar kurulmaya devam edilirken gıda, temizlik ve ısınma gibi sivillerin acil ihtiyaçları da karşılanmaya çalışılıyor.

Rejimin İdlib'e saldırısında ölenlerin sayısı 19'a yükseldi

'EVSİZ KALDIK'

Türk STK'ların yardımlarıyla hayata tutunmaya çalıştığını söyleyen Hamalı Hatice Dua, "3-5 parça mutfak için, 3-5 parça da yatak yorgan yanımıza alarak evimizden kaçtık. Bir daha göç etmemek için Türkiye sınırını görebilen bir yere geldik. Buranın güvenli olduğunu düşünüyoruz. Çocuklar dağ tepe gezip yakacak birkaç dal parçası topladığında sobamızı yakıyoruz, yemeğimizi pişiriyoruz. Yemekte ise Türk kardeşlerimiz ne dağıttıysa o var" dedi.



SON 2.5 AYDA 100'Ü ÇOCUK 313 SİVİL ÖLDÜ

Beşar Esad ordusu, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya'nın saldırılarında, Kasım 2019'un başından itibaren İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 100'ü çocuk, 313 sivil hayatını kaybederken, yerinden edilenlerin sayısı 382 bini aştı. Öte yandan Esad rejimi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkese rağmen toprak ele geçirmeye devam ediyor. Esad rejimi, sabah erken saatlerde İdlib'in doğusuna operasyon başlattı.