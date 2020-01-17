Trump'a mesaj mı? Hamaney'den tüfekle vaaz

İranlı komutan Kasım Süleymani'nin Irak'ın başkentinde ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla yapılan hava saldırısı sonucunda öldürülmesi, ABD-İran geriliminde büyük kırılmaya yol açmıştı.





İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney bu vesileyle 2012'den bu yana ilk kez cuma namazı kıldırdı.





TÜFEKLE CUMA HUTBESİ

İran'ın başkenti Tahran'da, sekiz yıl aradan sonra ilk kez kıldırdığı cuma namazı öncesi bir vaaz veren din lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hedefinde, 'manevi oğlu' olarak nitelendirilen Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldüren ABD ve Başkanı Donald Trump vardı.





Hamaney'in kürsüde vaaz verirken yanında bulundurduğu tüfek ise dikkatlerden kaçmadı.