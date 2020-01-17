Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Trump'a mesaj mı? Hamaney'den tüfekle vaaz

Trump'a mesaj mı? Hamaney'den tüfekle vaaz

Hamaney, 'yi kınamak için çıktığı cuma hutbesinde yanında tüfekle vaaz verdi.

Giriş Tarihi: 17.1.2020 21:50 Güncelleme Tarihi: 17.1.2020 21:52 ABONE OL
Trump'a mesaj mı? Hamaney'den tüfekle vaaz

İranlı komutan Kasım Süleymani'nin Irak'ın başkentinde ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla yapılan hava saldırısı sonucunda öldürülmesi, ABD-İran geriliminde büyük kırılmaya yol açmıştı.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney bu vesileyle 2012'den bu yana ilk kez cuma namazı kıldırdı.

TÜFEKLE CUMA HUTBESİ
İran'ın başkenti Tahran'da, sekiz yıl aradan sonra ilk kez kıldırdığı cuma namazı öncesi bir vaaz veren din lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hedefinde, 'manevi oğlu' olarak nitelendirilen Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldüren ABD ve Başkanı Donald Trump vardı.

Hamaney'in kürsüde vaaz verirken yanında bulundurduğu tüfek ise dikkatlerden kaçmadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Trump'a mesaj mı? Hamaney'den tüfekle vaaz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN