Vergi Müdürlüğü’nden başbakanlığa

Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeni siyasi sistem ve anayasa değişikliği teklfinin ardından Dmitri Medvedev istifa ederken, Federal Vergi Dairesi Başkanı Mihail Mişustin'i yeni başbakan adayı olarak Duma'ya sundu. Parlamentonun alt kanadı olan Duma'da dün Mişustin'in adaylığını onayladı. İstifa eden Medvedev, yeni hükümet yapısında Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olacak.Mişutin ise, medyaya yansıyan haberlere göre, Kremlin'den aranıp davet edilene kadar başbakanlığa atanacağını kendisi bile bilmiyordu. TürkRus.com sitesindeki habere göre Moskova Devlet Teknoloji Üniversitesi STANKİN mezunu, mühendis olan 53 yaşındaki Mişustin, 1998'de vergi memuru olarak başladığı devlette, 2010'dan bu yana Federal Vergi Dairesi Başkanı olarak görev yapıyor. 2004'te Tapu Kadastro Genel Müdürü olarak başarılı işlere ve reformlara imza atan Mişustin "görev adamı" olarak biliniyor. Daha önce devlet görevini bırakıp özel sektörde 2 yıl yatırım bankacılığı yapmış, ardından devlete geri dönerek vergi idaresinin başında "rekor tahsilat" ile Putin'in gözüne girmişti. Analistler, değişiklik önerilerinin 2024'te görev süresi dolacak olan ve Anayasa uyarınca bir kez daha seçilemeyecek olan Putin'in liderliğini korumasını sağlayacak bir sistemin ilk adımlarını oluşturduğunu söylüyor.

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