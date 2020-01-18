Yunanistan çıldırdı

Türkiye ve Rusya'nın öncülüğünde Libya'da sağlanan ateşkesi bozmak için her türlü yola başvuran darbeci Hafter destekçileri ipleri ellerinden kaptırmanın endişesiyle harekete geçti. Almanya'da pazar günü düzenlenecek olan Libya konferansına davet edilmeyen Yunanistan, çareyi Hafter ile masaya oturmakta buldu. Libya'nın doğusundaki milis güçlerin lideri olan ve Birleşmiş Milletler'in tanıdığı meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) karşı savaş açan Halife Hafter, dün Yunanistan'daydı.Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Türkiye'nin Libya'nın meşru hükümeti ile imzaladığı deniz yetki alanları mutabakatı hakkında "Bu mutabakat iptal edilmedikçe Yunanistan, Libya ile ilgili alınacak kararın AB'nin onayına sunulması olasılığında ve hem zirvede hem de öncesinde yapılacak AB dışişleri bakanları toplantısında veto etme hakkını saklı tuttuğunu" açıkladı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ise Atina'da darbeci Hafter ile yaptığı bir buçuk saatlik görüşmesinden sonra "Hafter'in Berlin toplantısında ateşkesin ilan edilmesi; paralı askerlerin Libya'dan uzaklaştırılması; ve Türkiye ile Trablus hükümeti arasında imzalanan mutabakatların geçersiz kılınmasında kendisine başarılar dileyerek cesaretlendirildiğini" söyledi. Dendias, Hafter'in Berlin toplantısında Yunanistan'ı da temsil edeceğini ima etti.

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