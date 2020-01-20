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'da felaketler bitmiyor: Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

’nın Canberra bölgesinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Yüzlerce araçta ve binada hasar oluştu.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 20.1.2020 12:41 Güncelleme Tarihi: 20.1.2020 12:45 ABONE OL
Avustralya'da felaketler bitmiyor: Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Avustralya'nın çeşitli bölgelerinde uzun süre devam eden yangınlardan sonra bu sefer şiddetli yağış ve fırtınayla mücadele ediyor.

Avustralya Acil Durum Ajansı dolu fırtınasından sonra yaklaşık 1,200 acil yardım talebi aldıklarını duyurdu. Meteoroloji yetkilileri ceviz büyüklüğündeki dolu ve fırtınaya "süper hücre" oluşumunun neden olduğunu duyurdu.

Hava durumu kuvvetli yağış ve dolunun yanısıra hortum riski içeren bir hava durumu süper hücre olarak adlandırılıyor. Aşırı sıcaklardan sonra meydana gelen buharlaşmanın hızlı ve yoğun bir şekilde rüzgarla yükselip aşırı yağış ve fırtınaya sebep oluyor. Avustralya'da yaz mevsiminin yaşandığı ve geçtiğimiz günlerde yüksek sıcaklık rekorlarının kaydedildiği meteoroloji kurumu tarafından açıklanmıştı.

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Avustralya'da felaketler bitmiyor: Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
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