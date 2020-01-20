‘İnsanlık tarihinde kara leke’

BUGÜN NELER OLDU

Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Azerbaycan halkının tarihine kanlı ocak faciası olarak geçen 20 Ocak 1990 olaylarının 30'uncu yıldönümü dolayısıyla kaleme aldığı makalesinde, "Geçmiş SSCB silahlı güçlerinin 20 Ocak günü günahsız Azerbaycanlılara karşı hayata geçirdiği vahşilikler insanlık tarihinde kara leke olarak kendine yer bulmuştur. Milli bağımsızlığı ve arazi bütünlüğü uğrunda sokaklara çıkmış dinç ahaliye karşı hayata geçirilen silahlı tecavüz zamanı yüzlerce Azerbaycanlı şehit edilmiş, yüzlerce insan gazi olmuştur" yorumunda bulundu.20 Ocak'ta yaşananların o dönem dünya gündemine oturduğunu belirten İbrahim, "Özellikle dost ve kardeş Türkiye de yaşananlara kayıtsız kalmadı. İstanbul, İzmir, Kayseri, Kars başta olmakla neredeyse ülkenin bütün şehirlerinde Azerbaycan'a destek mitingleri düzenlenmişti" dedi.