‘Başka seçenek kalmamıştı’

BUGÜN NELER OLDU

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Prens Harry önceki gün Afrika'daki AIDS hastası çocuklar için çalışan ve kendisinin de kurucuları arasında olduğu bir vakfın Londra'daki resepsiyonunda konuştu. Sözlerine "Son birkaç haftada ne okuyup duyduğunuzu hayal dahi edemem. Gerçeklerin paylaşabildiğim kadarını benden dinlemenizi istiyorum. Bir Prens olarak, bir dük olarak değil, sadece Harry olarak" diye başlayan Prens Harry şöyle konuştu:* Aradığım mutluluğu ve aşkı Meghan'da bulduğumu gördünüz. Eşim olarak seçtiğim kadın, benimle aynı değerleri paylaşıyor. Meghan ile evlendiğimizde heyecanlıydık, umut doluyduk, hizmet etmek için buradaydık. İşlerin bu noktaya gelmesi benim için büyük bir üzüntü kaynağı. Kraliyet ailesi görevlerini bırakma kararını kolay bir şekilde almadım.* Her zaman doğru seçimler yapmadım. Ancak bu konuda başka seçenek yoktu. İngiltere benim yuvam, aşık olduğum yer. Kimseyi terk etmiyoruz. Kraliçemize kamu finansmanı olmadan hizmet etmeyi ümit ediyorduk, eme mümkün olmadı. Bunu huzurlu bir hayat umduğum yönde adım atmak için yaptım.