Londra’da 3 kişinin boğazını kestiler

BUGÜN NELER OLDU

İngıltere'nın başkenti Londra'da bir gecede 5 kişi bıçaklanarak öldürüldü. Londra'nın doğusunda Redbridge bölgesinin Seven Kings tren istasyonu önünde meydana gelen olayda, yaşları 20 ile 30 arasında değişen 3 genç bıçaklandı. Yaralı gençler, olay yerine gelen polis ve ilk yardım ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Polis, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce boğazları kesilen 3 gencin olay yerinde aşırı kan kaybı sonucu yaşamlarını yitirdiğini açıkladı. Yorkshire bölgesinde ise 53 yaşındaki bir kişi bıçaklanarak öldürüldü. Eski bir polis memuru Norman Brenna, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Londra sokakları suç örgütlerinin kontrolünde" dedi. Geçtiğimiz yıl 149 cinayetin işlendiği başkentte 2020'nin ilk ayında onlarca kişinin bıçaklanarak yaşamını yitirmesi Londralıları endişelendirmeye devam ediyor. Sosyal medyada, "Londra sokaklarında güvende hissetmiyoruz" paylaşımları yapılıyor.