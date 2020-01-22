Pakistanlı Hulk Arbab Khizer Hayat kendine eş arıyor! Arbab Khizer Hayat kimdir, kaç kilo?

Pakistanlı Hulk olarak bilinen devasa bir adam Arbab Khizer Hayat… Eskiden sadece Pakistan'da popülerdi ve çok az sayıda kişi onu tanıyordu. Ancak yaşadığı sorunun dünya basınına taşınmasının ardından tanımayan kalmadı. Pakistanlı Hulk, evlenmek için eş aradığını duyurdu. Ancak eş bulması şimdilik imkansız gibi gözüküyor. Çünkü eşinde aradığı şartlar oldukça ilginç. Özellikle ağırlık, boy ve aradığı aşçılık özellikleri sosyal medyada tartışma konusu oldu. Peki, Pakistanlı Hulk Arbab Khizer kimdir?

İŞTE ARADIĞI İLGİNÇ ŞARTLAR!

Pakistanlı Hulk Arab Kizer, sabahları 36 yumurta ile yapılmış omletten oluşan bir kahvaltı da dahil olmak üzere, günlük 10.000 kalorilik beslenme ihtiyacını karşılayacak bir kadın aradığını söyledi. Aradığı kadının en az 100 kilo olmasını istiyor.

