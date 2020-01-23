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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, işgal altındaki 'nın Ramallah kentinde Devlet Başkanı ile bir araya geldi.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 23.1.2020 09:49 Güncelleme Tarihi: 23.1.2020 09:58 ABONE OL
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Ramallah'taki devlet başkanlığı ofisinde Mahmud Abbas ile görüştü. Görüşmede siyasi süreci ve bölgesel meselelerdeki son gelişmeler ele alındı. Görüşmede Abbas, iki devletli çözüme, uluslararası hukuka uygun olarak ülkesinin barışı destekleme tutumları dolayısıyla Macron'a teşekkür etti. İsrail yanlısı ABD yönetiminin siyasi süreçteki arabulucu rolünü kaybettiğini vurgulayan Abbas, siyasi sürecin ulaştığı çıkmazından kurtulmak için Fransa'nın ve Avrupa'nın rolünün önemini vurguladı. Filistinlilerin Filistin'in devlet olarak tanımasını istediklerini dile getiren Abbas, Fransa ve Avrupa ülkelerin Filistin devletini tanımasının iki devletli çözümü kurtarmanın yolu olarak nitelendirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise bölgede barışın sağlanması konusunda iki devletli çözüm uyarınca ülkesinin siyasi sürece verdiği desteği belirtti. Macron, ülkesinin Filistin halkının kurumlarını, ekonomisini inşa etmek, karşılıklı çıkar alanlarında işbirliği geliştirmek için destek sağlamaya devam edeceğini vurguladı.

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
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