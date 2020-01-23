Suudi yetkililer, Bezos'un telefonunun "hackleneceğinden" haberdarmış

ABD'nin Wall Street Journal gazetesine konuşan adları açıklanmayan Suudi yetkililer, Bezos'un telefonun hacklenmesine ilişkin planlardan haberdar olduklarını söyledi.

Yetkililer, hackleme operasyonunu Veliaht Prens'in eski danışmanı ve eski Kraliyet Divanı Müsteşarı Suud el-Kahtani'nin organize ettiğini, bunun gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya yönelik daha geniş baskı kampanyasının parçası olduğunu öne sürdü.

Özel siber güvenlik şirketi FTI Consulting, 1 Mayıs 2018'de Prens Bin Selman'ın WhatsApp hesabından gönderilen bir MP4 video dosyasını, Bezos'un kişisel telefonunda açmasının ardından, telefonda anormal ve olağan dışı etkinlik tespit edildiği ve sonraki aylarda büyük miktarda verinin telefondan dışa aktarıldığını belirlemişti.

Şirketin hazırladığı raporu inceleyen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ile BM İfade Özgürlüğü Özel Raportörü David Kaye, yaptıkları ortak açıklamada, iddialarla ilgili derhal soruşturma açılması çağrısında bulunmuştu.

BEZOS'TAN ANLAMLI PAYLAŞIM

İddiaların gündeme gelmesinin ardından Washington Post patronu Bezos, kişisel Twitter hesabında İstanbul'da katıldığı, Cemal Kaşıkçı'nın ölüm yıl dönümündeki anmadan bir fotoğrafı "Jamal" (Cemal) etiketiyle paylaştı. AA muhabirin çektiği fotoğrafta Bezos'un Kaçıkçı'nın mezar taşına elini koyduğu görülüyor.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki konsolosluk binasında 2 Ekim 2018'de vahşice öldürülmüştü.

Suudi Arabistan'da Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili davada 5 sanık hakkında idam, 3 sanık hakkında ise toplam 24 yıl hapis cezası verilirken, bin Selman'a yakın isimler serbest kalmıştı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) tarafından haziran ayında açıklanan 101 sayfalık raporda, Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'yı kasten ve taammüden öldürmekten sorumlu tutulmuştu.

Raporda, aralarında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar olduğuna işaret edilmişti.