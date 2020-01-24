Dünya alarmda

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Çin'de şiddetli akut solunum yolu sendromuyla (SARS) benzerliği bulunan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) bulaşan sayısı sayısı 647 kişiye yükseldi. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan virüsten ilk kez Hubey eyaleti dışında ölüm görüldü. Başkent Pekin'de ölen 80 yaşındaki bir erkeğin, Vuhan'daki yakınlarını ziyaret ettiği ve yeni tip koronavirüs taşıdığının tespit edildiği açıklandı. Bu kişiyle yakın temas kuran 76 kişinin karantina altına alındığı da belirtildi. Pekin'deki ölümle bugüne kadar ülkede yeni tip koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 18'e ulaştı.Virüsün bulaştığı kişilerle temasa geçen 5 bin 897 kişiden 4 bin 928'i müşahade altına alındı. Daha önce Çin'in yanı sıra Japonya, Güney Kore, Tayvan, Tayland ve ABD'de tespit edilen virüs Vietnam, Singapur ve Suudi Arabistan'da da görüldü. Suudi Arabistan'daki hastanın Hintli bir hemşire, Singapur'daki hastanın ise 66 yaşında bir Çinli olduğu öğrenildi.AB Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), salgının Avrupa ülkelerine ulaşabilme riskini düşükten orta seviyeye yükseltti. Başta Asya ülkeleri olmak üzere birçok ülke Vuhan'dan gelen yolculara yönelik havalimanlarında termak kameralarla sağlık kontrollerini artırdı.Dünya Sağlık Örgütü hastanelere yönelik bir uyarı yayımlayarak daha geniş kapsamlı bir salgının yaşanabileceğini söyledi.Virüsün ortaya Hubey eyaletine bağlı 11 milyon nüfuslu Vuhan kentinde salgının yayılmasını önlemek için otobüs, metro, feribot seferleriyle havayolu ve demiryollarının dış hat seferlerinin ikinci bir talimata kadar kapatıldığını duyurdu. Halktan "özel bir nedeni olmaması durumunda" şehri terk etmemesi ve maske takması talep edildi. 7 milyon nüfuslu Huanggang'da da toplu taşıma hizmetleri durduruldu, ana meydanlar kapatıldı ve halka da dışarı çıkmamaları için uyarı yapıldı. Icou şehrinde de toplu ulaşımın geçici olarak gerçekleştirilmeyeceği açıklandı. Karantina uygulanan üç kentte vatandaşlar yiyecek stokluyor.Virüse bugüne kadar Tibet Özerk Bölgesi ve Çinghay eyaleti dışında Çin'in tüm eyalet, özerk bölge ve idari bölgelerinde rastlandı. Bununla birlikte koronavirüs, ülkenin Guangdong eyaletinde 32, başkent Pekin'de 22, Şanghay'da 16 kişide tespit edildi.Ortayaçıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni koronavirüs, solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor. NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor. Yeni koronavirüs ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne domuz gribi şüphesiyle getirilen Çinli bir turist personel acil duruma geçti. Hastanenin acil bölümünde çalışanlar maskeyle dolaşmaya başladı. Çin'den dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs virüsü nedeniyle karantinaya alınan Hubey eyaletinin Icou şehrinden gelen Chian Chian adlı kadının domuz gribi mi yoksa koronavirüs mü taşıyıp taşımadığı tespit edilmeye çalışılıyor. Hastanenin acilinde kırmızı alan girişi kapatıldı. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, tahlil sonuçlarının çıkmasının ardından açıklama yapılacağını bildirdi.Çin Sanayi ve Enformasyon Bakanlığı, yeni virüs nedeniyle büyük çaplı maske taleplerinin karşılanması için maske üretimi konusunda acil durum koordinasyonu başlattı. Alibaba isimli Çinli alışveriş sitesi stok ve fiyat sorunu yaşanmaması için 46 milyon maskeyi satışa koydu.Virüsün nasıl yayıldığı henüz tam olarak bilinmezken kaynağın yarasalar ya da yılanlar olabileceği belirtildi. Yarasa çorbasının Vuhan'da çok fazla tüketildiğine dikkat çekilirken Science Chine Life Sciences adlı bilimsel yayında virüsün yarasalarda bulunan bir virüsle yakından ilişkisi olduğu belirtilerek, insanlara geçişinde arakonaklamaların olduğu belirtildi. Journal of Medical Virology adlı bilimsel yayında ise DNA testlerinde ana kaynağın yılanlar olabileceği belirtildi. Bazı uzmanlar ise bir diğer Corona virüsü tipi olan Ortadoğu Solunum Sendromu ile yeni virüs arasında paralellik olduğu görüşünde. İnsalar arasında hızla yayılan bu virüsün develerden geçtiği sanılıyor.