Jetlerin hedefinde yine siviller var

Suriye'de Beşar Esad rejimi ve destekçisi Rusya, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırmaya devam ediyor. Rus savaş uçakları günlerdir Halep'in batı kırsalını vuruyor. Saldırıların devam etmesinden endişe eden bölge halkının Türkiye sınırı hattı yakınlarına göçü sürüyor. Esad rejimi güçleri ve Rusya'nın İdlib'e saldırıları nedeniyle sadece son 48 saatte 36 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti. Bölgeye düzenlenen hava ve kara saldırılarında son iki günde ise toplam 39 sivil öldü. 12 Ocak'ta imzalanan ateşkese rağmen saldırıların devam ettiği bölgede can pazarı yaşanıyor. Yanlarına taşıyabilecekleri eşyaları alan siviller Türkiye sınırına yakın bölgelere ya da Zeytin Dalı Harekatı bölgesine göç etmeye devam ediyor.







"BİR LOKMA EKMEĞİMİZ YOK"

Kucağında bir yaşındaki Muhammet isimli bebeğiyle Halep yakınlarında yola düşen Fatima Kasım, "Her gün başımıza bombalar yağıyordu. 1 yaşında bebeğim var, küçük çocuklarım var. Korktuk yola çıktık. Nereye gideceğimizi bile bilmiyorduk. Burada bir tarlanın içine çadır kurduk. Her yer çamur içinde. Çok çaresiziz ne yapacağımızı, nereye gideceğimizi bile bilmiyoruz. Yiyecek bir lokma ekmeğimiz bile yok. Yardım kuruluşları ne getirirse soframızda o var. Eşim her sabah iş aramak için yola çıkıyor. İş de yok. Buralar da bombalanırsa inanın ne yaparız bilmiyorum. Allah'tan başka bir sığınağımız yok" diye konuştu.







DİYANET'TEN TOPLU KONUT

Türkiye bölgede yaşanan insanlık dramını durdurmak için seferber oldu. Türkiyeli STK'lar İdlib için yardım kampanyaları düzenliyor. Her gün Türkiye sınırından içeri tonlarca gıda ve yardım paketleri gönderiliyor. Evlerini terk eden insanların barınma sorununa kalıcı çözüm bulmak isteyen STK'lar briket ev çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda Türkiye Diyanet Vakfı da (TDV) İdlib'de engelli, yetimler ve şehit ailelerine yönelik 100 konut yapıyor.

BUGÜN NELER OLDU