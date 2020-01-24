Son dakika haberi! Dünya şokta! 3 bin yıllık Mumya konuştu! İşte detaylar…

Bilim dünyasının imza attığı son dakika gelişmesi duyanları şaşkına çevirdi. Tüm dünyada büyük yankı uyandıran çalışmayla 3 bin yıllık mumya konuştu. Bu ilginç gelişmeyi duyanların kimisi heyecan ve şaşkınlık duyarken kimisi de korku içinde kaldı. Antik Mısır'da Waset şehrinde rahiplik yaptığı bilinen, 11. Ramses'in hükümdarlığı döneminde yaşadığı belirtilen 3 bin yıllık mumya, son teknolojiyle yapılan o çalışma sonun da konuşturuldu. İşte adının Nesyamun olduğu öğrenilen 3 bin yıllık mumyanın söyledikleri ve konuya ilişkin son dakika gelişmeleri…