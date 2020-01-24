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Son dakika haberi! şokta! 3 bin yıllık konuştu! İşte detaylar…

Bilim dünyasından gelen son dakika haberi duyanları şoke etti. Bilim insanlarının yaptığı son çalışma tüm dünyada büyük yankı uyandırırken yapılan araştırmanın sonuçlarını duyanların kimisi şaşkına dönerken kimisiyse korku içerisinde kaldı. 3 bin yıllık halindeki Mısırlı bir rahiple ilgili yapılan çalışma tüm dünyada büyük ilgi çekti. Antik Mısır'ın Waset şehrinde rahip olarak görev yapan ve 11. Ramses'in hükümdarlık yaptığı dönemde yaşadığı öğrenilen Nesyamun adındaki rahip yapılan çalışmalarla konuşturuldu. İşte 3 bin yıllık mumyanın söyledikleri ve son dakika detayları…

Giriş Tarihi: 24.1.2020 20:20 Güncelleme Tarihi: 24.1.2020 20:21 ABONE OL
Son dakika haberi! Dünya şokta! 3 bin yıllık Mumya konuştu! İşte detaylar…

Bilim dünyasının imza attığı son dakika gelişmesi duyanları şaşkına çevirdi. Tüm dünyada büyük yankı uyandıran çalışmayla 3 bin yıllık konuştu. Bu ilginç gelişmeyi duyanların kimisi heyecan ve şaşkınlık duyarken kimisi de korku içinde kaldı. Antik Mısır'da Waset şehrinde rahiplik yaptığı bilinen, 11. Ramses'in hükümdarlığı döneminde yaşadığı belirtilen , son teknolojiyle yapılan o çalışma sonun da konuşturuldu. İşte adının Nesyamun olduğu öğrenilen 3 bin yıllık mumyanın söyledikleri ve konuya ilişkin son dakika gelişmeleri…

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Son dakika haberi! Dünya şokta! 3 bin yıllık Mumya konuştu! İşte detaylar…
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