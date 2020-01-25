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Son Dakika Haberi: 25 kişi Corona virüsünden hayatını kaybetti! virüsü 'da 2017'de kurulan laboratuvardan mı yayıldı?

Corona virüsü ile ilgili son dakika haberleri geliyor. Şu ana kadar 25 kişi bu virüsü nedeniyle hayatını kaybederken yüzlerce kişi bu hastalık nedeniyle karantina altına alındı. Türkçe yazılışı ile Korona virüsü ya da asıl ismi ile Corona virüsü nedir sorusu en çok araştırılan sorular arasında yer alırken, ’de corona virüsü var mı sorusu da merak edilenler arasında yerini aldı. Öte yandan virüsün yayılması ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. 2017 yılında, Çin virüsü ya da corona virüsünün ortaya çıktığı ’da bir laboratuvar kurulduğu ortaya çıktı. Wuhan kentinde bir laboratuvar, dünyanın en tehlikeli patojenleri üzerinde çalışmak için tıbbi temizlik ekipleri tarafından temizlendi ve boşaltıldı. Bu laboratuvarın, 2025 yılına kadar beş ila yedi biyogüvenlik seviyesi-4 (BSL-4) laboratuvarı inşa etme planının bir parçası olarak kurulduğu yetkililer tarafından söylenirken, laboratuvarın corona virüsünün çıktığı kentte kurulması dikkat çekiyor. İşte ortaya atılan son dakika iddiası ile ilgili çarpıcı detaylar…

Giriş Tarihi: 25.1.2020 08:39 Güncelleme Tarihi: 29.1.2020 10:55 ABONE OL
Son Dakika Haberi: 25 kişi Corona virüsünden hayatını kaybetti! Çin virüsü Wuhan'da 2017'de kurulan laboratuvardan mı yayıldı?

Corona virüsü 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren dünya gündeminde yer alıyor. İlk ölümcül vakanın yaşandığı 2020 Ocak ayında, virüsün başka ülkelere yayıldığı da açıklandı. , yaklaşık 20 milyon insanı karantinaya alırken, aralarında , ABD ve Avustralya'nın da olduğu bazı ülkeler, Çin'den gelen yolculara yüksek ateş taraması yapmaya başladı. Çin medyasında yer alan haberlere göre, Çin'deki merkezi hükümet yetkilileri vatandaşların, Wuhan corona virüsü ile ilgili olabilecek sağlık sorunlarını saklamamalarını söyledi.
Corona virüsü, ya da halk arasında bilinen adı ile Çin virüsü bölgede hızla yayılırken, akıllara durgunluk veren bir gerçek de ortaya çıktı.

WUHAN'DA 2017 YILINDA VİRÜS LABORATUVARI KURULMUŞ! CORONA VİRÜSÜ…

Corona virüsünün ilk ortaya çıktığı yer olan Çin'in Wuhan kentinde 2017 yılında bir virüs laboratuvarı kurulduğu ortaya çıktı. Laboratuvarın kurulmasına karşı çıkan bilim adamları, 3 yıl önce tehlikeye dikkat çekerek, "incelenen virüslerin laboratuvardan dışarı sızması ve kontrolden çıkması" ihtimali hakkında açıklamalar yapmıştı. Ancak Çinli mikrobiyologlar, dünyanın en büyük biyolojik tehditleriyle boğuşmak için yetkilendirilmiş bir 'elit kadro' olduklarını söyleyerek uyarılara kulak asmadığı iddia edildi.

İşte kan donduran iddia ile ilgili detaylar...

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Son Dakika Haberi: 25 kişi Corona virüsünden hayatını kaybetti! Çin virüsü Wuhan'da 2017'de kurulan laboratuvardan mı yayıldı?
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