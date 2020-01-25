Son Dakika Haberi: 25 kişi Corona virüsünden hayatını kaybetti! Çin virüsü Wuhan'da 2017'de kurulan laboratuvardan mı yayıldı?

Corona virüsü 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren dünya gündeminde yer alıyor. İlk ölümcül vakanın yaşandığı 2020 Ocak ayında, virüsün başka ülkelere yayıldığı da açıklandı. Çin, yaklaşık 20 milyon insanı karantinaya alırken, aralarında Türkiye, ABD ve Avustralya'nın da olduğu bazı ülkeler, Çin'den gelen yolculara yüksek ateş taraması yapmaya başladı. Çin medyasında yer alan haberlere göre, Çin'deki merkezi hükümet yetkilileri vatandaşların, Wuhan corona virüsü ile ilgili olabilecek sağlık sorunlarını saklamamalarını söyledi.

Corona virüsü, ya da halk arasında bilinen adı ile Çin virüsü bölgede hızla yayılırken, akıllara durgunluk veren bir gerçek de ortaya çıktı.

WUHAN'DA 2017 YILINDA VİRÜS LABORATUVARI KURULMUŞ! CORONA VİRÜSÜ…

Corona virüsünün ilk ortaya çıktığı yer olan Çin'in Wuhan kentinde 2017 yılında bir virüs laboratuvarı kurulduğu ortaya çıktı. Laboratuvarın kurulmasına karşı çıkan bilim adamları, 3 yıl önce tehlikeye dikkat çekerek, "incelenen virüslerin laboratuvardan dışarı sızması ve kontrolden çıkması" ihtimali hakkında açıklamalar yapmıştı. Ancak Çinli mikrobiyologlar, dünyanın en büyük biyolojik tehditleriyle boğuşmak için yetkilendirilmiş bir 'elit kadro' olduklarını söyleyerek uyarılara kulak asmadığı iddia edildi.

İşte kan donduran iddia ile ilgili detaylar...