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El değmeden uçuş

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Giriş Tarihi: 25.1.2020 ABONE OL
El değmeden uçuş
Avrupalı havacılık devi Airbus, pilot ihtiyacını azaltacak bir ilke imza attı. Şirket, iki yıllık çalışmanın sonunda tam otomatik görüş tabanlı kalkış testinin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini duyurdu. 18 Aralık 2019'da Fransa'nın Toulouse-Blagnac Havalimanı'nda A350 ile yapılan test uçuşunda, 4.5 saat içinde 8 otomatik kalkış gerçekleştirildi. Testlerde, iniş ve kalkışlar için devreye sokulan Aletli İniş Sistemi (ILS) kullanılmadı. Sadece gazla ilgilenen pilotlar, uçağın kontrolüne hiç müdahale etmeden otomatiğe bıraktı. Rüzgar hızını ve yerdeki engelleri görüp analiz eden görüntü tanıma sistemi sayesinde uçak, hiçbir sorun yaşanmadan kalkış yaptı. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'ne göre, 2023'e kadar 37 bin uçak ve 500 binden fazla pilota ihtiyaç var. Bu adım sayesinde pilot ihtiyacının azalacağı düşünülüyor.
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El değmeden uçuş
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