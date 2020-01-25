El değmeden uçuş

BUGÜN NELER OLDU

Avrupalı havacılık deviAirbus, pilot ihtiyacını azaltacakbir ilke imza attı. Şirket,iki yıllık çalışmanın sonundatam otomatik görüş tabanlıkalkış testinin başarılı birşekilde gerçekleştirildiğiniduyurdu. 18 Aralık 2019'daFransa'nın Toulouse-BlagnacHavalimanı'nda A350 ile yapılantest uçuşunda, 4.5 saat içinde8 otomatik kalkış gerçekleştirildi.Testlerde, iniş vekalkışlar için devreye sokulanAletli İniş Sistemi (ILS) kullanılmadı.Sadece gazla ilgilenenpilotlar, uçağın kontrolüne hiçmüdahale etmeden otomatiğebıraktı. Rüzgar hızını ve yerdekiengelleri görüp analiz edengörüntü tanıma sistemi sayesindeuçak, hiçbir sorun yaşanmadankalkış yaptı. UluslararasıHava Taşımacılığı Birliği'negöre, 2023'e kadar 37 bin uçakve 500 binden fazla pilota ihtiyaçvar. Bu adım sayesindepilot ihtiyacının azalacağıdüşünülüyor.