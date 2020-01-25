El değmeden uçuş

Avrupalı havacılık devi
Airbus, pilot ihtiyacını azaltacak
bir ilke imza attı. Şirket,
iki yıllık çalışmanın sonunda
tam otomatik görüş tabanlı
kalkış testinin başarılı bir
şekilde gerçekleştirildiğini
duyurdu. 18 Aralık 2019'da
Fransa'nın Toulouse-Blagnac
Havalimanı'nda A350 ile yapılan
test uçuşunda, 4.5 saat içinde
8 otomatik kalkış gerçekleştirildi.
Testlerde, iniş ve
kalkışlar için devreye sokulan
Aletli İniş Sistemi (ILS) kullanılmadı.
Sadece gazla ilgilenen
pilotlar, uçağın kontrolüne hiç
müdahale etmeden otomatiğe
bıraktı. Rüzgar hızını ve yerdeki
engelleri görüp analiz eden
görüntü tanıma sistemi sayesinde
uçak, hiçbir sorun yaşanmadan
kalkış yaptı. Uluslararası
Hava Taşımacılığı Birliği'ne
göre, 2023'e kadar 37 bin uçak
ve 500 binden fazla pilota ihtiyaç
var. Bu adım sayesinde
pilot ihtiyacının azalacağı
düşünülüyor.