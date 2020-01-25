İki akıl almaz saldırı

BUGÜN NELER OLDU

Hindistan ve Endonezya'da yaşanan iki sıradışı saldırı herkesi şaşkına çevirdi. Hindistan'ın güneyindeki Andhra Pradeş eyaletinde horoz dövüştüren bir kişi, pençelerine bıçak bağlı olarak dövüşe götürdüğü hayvanından aldığı darbelerle felç geçirip hayatını kaybetti. 50 yaşında ve 3 çocuk babası olduğu belirtilen Saripalli Chanavenkateshwaram Rao'nun, dövüşe götürülürken elinden kurtulan hayvanını zapt etmeye çalıştığı, bu sırada boynuna darbe aldığı ve felç geçirdiği söyleniyor. Hastaneye kaldırılan Rao'nun kurtarılamadığı açıklandı.Endonezya'daki olayda ise büyük bir mucize yaşandı. 16 yaşındaki Muhammad Idul balık tutmaya açıldı. Ancak Idul teknedeyken denizden bir anda fırlayan dev zargana, bir anda genç balıkçının boğazına saplandı.Balığın boğazının bir tarafından girip diğer tarafından çıkmasıyla Idul, tekneden denize düştü. Bu şekilde 500 metre boyunca yüzerek karaya ulaşan genç balıkçı, babasının yanına gitti. Ardından babası boğazında hala balık saplı olan oğlunu South Buton köylerinden 90 dakika uzaklıktaki hastaneye götürdü. Mucizevi şekilde Idul hayatta kaldı.