Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten bölgesel gerilimin Libya'ya kayabileceği uyarısı

Irak Cumhurbaşkanı Salih, İran ve ABD arasında artan tansiyonun ve bölgesel çatışmanın Libya'ya kadar uzanma riski taşıdığına dikkati çekerek, gerilimlerin, terörle mücadeleyi arka plana atma ve DEAŞ'ın Libya'ya kaymasına neden olabileceğine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Mattarella da İtalya ve Irak arasındaki iş birliğinin artmasını umduğunu belirtti.

Bu arada, gelecek aylarda Roma'da, DEAŞ karşıtı koalisyon toplantısı yapılmasının planlandığı bilgisi de paylaşıldı.

Irak Cumhurbaşkanı Salih'in Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile sabah saatlerindeki görüşmesine ilişkin Vatikan'dan yapılan açıklamada da iki liderin, Irak ve bölgedeki gelişmeleri ve insani krizleri ele aldığı aktarıldı.