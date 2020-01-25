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Salih'ten bölgesel gerilimin 'ya kayabileceği uyarısı

Berhem Salih, bölgedeki gerilimin 'ya kayma riski taşıdığını söyledi. Resmi ziyaretler için 'nın başkenti Roma'da bulunan Cumhurbaşkanı Salih, bugünkü temasları kapsamında, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Vatikan Devlet Başkanı ile bir araya geldi. İtalya basınında çıkan haberlere göre Salih, Mattarella ile görüşmesinde, Irak'ın bağımsızlığı ve egemenliğinin herkesin önceliği olması gerektiğini dile getirdi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 25.1.2020 21:00 ABONE OL
Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten bölgesel gerilimin Libya'ya kayabileceği uyarısı

Irak Cumhurbaşkanı Salih, İran ve ABD arasında artan tansiyonun ve bölgesel çatışmanın Libya'ya kadar uzanma riski taşıdığına dikkati çekerek, gerilimlerin, terörle mücadeleyi arka plana atma ve DEAŞ'ın Libya'ya kaymasına neden olabileceğine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Mattarella da İtalya ve Irak arasındaki iş birliğinin artmasını umduğunu belirtti.

Bu arada, gelecek aylarda Roma'da, DEAŞ karşıtı koalisyon toplantısı yapılmasının planlandığı bilgisi de paylaşıldı.

Irak Cumhurbaşkanı Salih'in Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile sabah saatlerindeki görüşmesine ilişkin Vatikan'dan yapılan açıklamada da iki liderin, Irak ve bölgedeki gelişmeleri ve insani krizleri ele aldığı aktarıldı.

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Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten bölgesel gerilimin Libya'ya kayabileceği uyarısı
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