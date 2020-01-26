ABD’den İran ajansına engel

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ABDHazine Bakanlığı, İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na ait "com" uzantılı alan adını kara listeye aldı. İran Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen ajanstan yapılan açıklamaya göre, İran dışındaki kullanıcıların ziyaret ettiği "farsnews.com" alan adı uluslararası sunucu tarafından erişime kapatıldı. Fars Haber Ajansına uluslararası sunucudan gönderilen e-postada engellemeye sebep olarak, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC) talimatı ve bu ajansın "kara listeye" alınması" gösterildi. Ajansa yalnızca "farsnews.ir" üzerinden erişim sağlanabildiği belirtildi. ABD Hazine Bakanlığı'ndan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Öte yandan ABD'de yapılan bir anket sonucunda, Başkan Donald Trump'ın İranlı General Kasım Süleymani'ye yönelik verdiği suikast emrini destekleyen Amerikalıların çoğunlukta olduğu ortaya çıktı. Associated Press'in (AP) yaptığı ankette, katılımcıların yüzde 41'inin saldırıya olumlu baktığı belirtildi. Saldırı emrine karşı çıkanların yüzde 30 olduğu, yüzde 29'luk bir kesimin ise saldırıyı "umursamadığı" ifade edildi.