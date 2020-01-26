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‘Barış görüşmelerinde kadınları da olmalı

Giriş Tarihi: 26.1.2020 ABONE OL
‘Barış görüşmelerinde Afgan kadınları da olmalı
Afganistan Barış İşleri Bakanı Salam Rahimi, Taliban ile hükümet arasında başlaması beklenilen barış görüşmelerinde kadınların da bulunmasını istedi. Rahimi, Kabil'de kadın aktivistlerle gerçekleştirdiği toplantıda, hükümetin Afgan kadınlarını her açıdan desteklediğini belirtti. Kadın haklarını her zaman savunduklarını ifade eden Rahimi, "Taliban ile barış görüşmelerine kadınların da katılması şart" dedi. Rahimi, kadınların katılmadığı hiçbir barış görüşmesini kabul etmeyeceklerinin de altını çizdi.
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‘Barış görüşmelerinde Afgan kadınları da olmalı
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