SON DAKİKA: ABD'de Chicago ve Washington'ın ardından California'da yeni tip koronavirüs vakası

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, California eyaletinin Orange ilçesinde, Çin'in Vuhan kentinden gelen bir yolcuda yeni tip koronavirüs tespit edildiğini doğruladı.
TEMAS KURULAN KİŞİLER TAKİBE ALINACAK
Orange İlçe Sağlık Dairesi, hastanın karantina altına alındığını ve durumunun iyi olduğunu bildirdi. Hastanın yakın temas kurduğu kişilerin takibe alınacağı ifade edildi.
Çin'in Vuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında 56 kişi yaşamını yitirmiş, salgından etkilenenlerin sayısı 1975'e yükselmişti.