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SON DAKİKA: 'de Chicago ve Washington'ın ardından 'da yeni tip koronavirüs vakası

Tüm dünya 'de ortaya çıkan koronavirüs vakasını büyük bir endişeyle takip ediyor. 'den gelen son dakika gelişmesine göre Chicago ve Washington'ın ardından eyaletinde de yeni tip koronavirüs vakası görüldü. Aktarılan bilgilere göre hasta karantinaya alındı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 26.1.2020 12:29 Güncelleme Tarihi: 26.1.2020 12:36 ABONE OL
SON DAKİKA: ABD'de Chicago ve Washington'ın ardından California'da yeni tip koronavirüs vakası

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, California eyaletinin Orange ilçesinde, Çin'in Vuhan kentinden gelen bir yolcuda yeni tip koronavirüs tespit edildiğini doğruladı.

TEMAS KURULAN KİŞİLER TAKİBE ALINACAK

Orange İlçe Sağlık Dairesi, hastanın karantina altına alındığını ve durumunun iyi olduğunu bildirdi. Hastanın yakın temas kurduğu kişilerin takibe alınacağı ifade edildi.

Çin'in Vuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında 56 kişi yaşamını yitirmiş, salgından etkilenenlerin sayısı 1975'e yükselmişti.

Son dakika haberi: ABD virüsün yayıldığı Vuhan'daki konsolosluğunu kapattı!

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SON DAKİKA: ABD'de Chicago ve Washington'ın ardından California'da yeni tip koronavirüs vakası
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