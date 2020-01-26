Wikipedia kurucusu Jimmy Wales, SABAH’a konuştu

kipedia'nın

BUGÜN NELER OLDU

Wikurucularından Jimmy Wales, Türkiye'yi çok sevdiğini ve Wikipedia'ya üç yıla yakın bir süredir devam eden erişim engelinin kaldırılarak yeniden faaliyete geçmesinden büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. SABAH muhabirinin, "Wikipedia'ya uygulanan erişim yasağı kaldırıldı. Mutlu musunuz? sorusuna Wales, "Evet. Çok mutluyuz ve bunu kutluyoruz. Sadece biz değil Türklerin de kutladığını düşünüyorum" cevabını verdi. Wales, "Davos'tan Türkiye'ye bir mesajınız olacak mı" sorusunu ise "Türkiye tarihi ve kültürüyle, Asya ile Avrupa arasında muhteşem bir ülke. Türkiye'nin dünyaya açık olduğunu görmek beni mutlu ediyor" şeklinde cevaplandırdı. Çok yakında Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirten Wales, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile biraraya gelmeyi umuyor. Dünya Ekonomi Forumu kapsamında İsviçre'nin Davos kentinde kurulan Türkevi'ni ziyaret eden Wikipedia kurucularından Jimmy Wales, burada Türkiye Varlık Fonu Başkanı Zafer Sönmez'den İstanbul Finans Merkezi hakkında bilgi aldı.