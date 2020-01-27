Türkiye’den uyarı

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BUGÜN NELER OLDU

Seul Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Vuhan'da ortaya çıkan koronavirüs vakalarının Güney Kore'de de görülmeye başlandığı, henüz kimsenin ölmediği ancak dün itibarıyla koronavirüs taşıdığı tespit edilen hasta sayısının üç olduğu ve bu kişilerin tedavilerinin devam ettiği bildirildi.Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, Çinli bir turistin Denizli Devlet Hastanesi'ne koronavirüs şikayetiyle geldiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Öztürk, turistin hastaneye 38,5 derece ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle başvurduğunu belirterek, "Koronavirüs bulguları taşımıyor. Teyit edilmeden halkı panikleten haberler konusunda hassas olunması gerekiyor" dedi.