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Filistin’den Trump’ın planına tepki

Giriş Tarihi: 28.1.2020 ABONE OL
Filistin’den Trump’ın planına tepki
Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklaması beklenen sözde barış planını kınayarak, "Yüzyılın Anlaşması, 'Trump ile (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun selameti' planıdır" dedi. Iştiyye, "Yüzyılın Anlaşması planı Trump'ı azledilmekten, Netanyahu'yu cezaevine girmekten koruma planıdır. Ortadoğu için bir barış planı değildir. Yüzyılın Anlaşması, 'Trump ile Netanyahu'nun selameti' planıdır" dedi. Sözde barış planının açıklanmasının zamanlamasına dikkati çeken Iştiyye, "Planın zamanlamasına ve sahadaki karşılıklarına baktığımızda, Netanyahu liderliğindeki işgal devletinin taleplerini yerine getirmeyi ve işgalin kökleşmesini sağlamayı amaçladığı görülüyor" dedi.
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Filistin’den Trump’ın planına tepki
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