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SON DAKİKA: 'ın ölümünü de bildiler! Kobe Bryant kehaneti ile gündemde: Aynı sahne...

’in efsane oyuncusu , ABD’de meydana gelen helikopter kazası neticesinde feci şekilde can verdi. Spor ve özellikle basketbol dünyasını yasa boğan ölümün ardından, kaza ile ilgili birçok iddia ortaya atıldı. Sosyal medyada yıllar önce Kobe Bryant’ın helikopter kazasında öleceği yönündeki paylaşımın sahte olduğunun ortaya çıkmasının ardından dünya, şimdi de ünlü ’ın Kobe Bryant kehanetini konuşmaya başladı. İddiaya göre, uzun bir süre önce yayımlanan Simpsonlar çizgi filminde Kobe’nin öleceği mesajı verildi. Üstelik, hem Kobe Bryant ismi çizgi filmde kullanıldı, hem de helikopter kazasına yer verildi! İşte son dakika haberine ilişkin detaylar…

Giriş Tarihi: 28.1.2020 10:17 Güncelleme Tarihi: 28.1.2020 10:41 ABONE OL
SON DAKİKA: Kobe Bryant'ın ölümünü de bildiler! The Simpsons Kobe Bryant kehaneti ile gündemde: Aynı sahne...

NBA oyuncusu Kobe Bryant ölümü ile tüm dünyanın gündemine oturdu. Ölümünün ardından hakkında birçok şey yazılıp çizildi. Ancak bazı iddialar var ki, 'Bu kadarı olamaz' dedirtiyor. Bunlardan bir tanesi de Kobe'nin helikopter kazasında öleceğinin önceden bilindiği iddiası. Son olarak ortaya çıkan bir gerçek izleyenleri şoke etti. The Simpsons (Simpsonlar) çizgi filminin, Kobe Brynat'ın helikopter kazasına gönderme yapan bir sahneye yıllar önce çizgi filminin bir bölümünde yer verdiği ortaya çıktı. Sahnede, bir helikopter düşüyor ve sonrasında ortaya çıkanlar "Bu kadarı olmaz" dedirtiyor.

KOBE BRYANT SIMPSONLAR HELİKOPTER KAZASI

NBA efsanesi Kobe Bryant, Kaliforniya'daki bir helikopter kazası sonucunda hayatını kaybetti. Kazada Kobe Bryant'ın 13 yaşındaki kızı Gianna da yaşamını yitirdi. Bu olayın ardından The Simpsons'ta yer alan bir sahne dikkat çekti. İşte o sahne ile ilgili detaylar…

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SON DAKİKA: Kobe Bryant'ın ölümünü de bildiler! The Simpsons Kobe Bryant kehaneti ile gündemde: Aynı sahne...
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