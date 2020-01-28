SON DAKİKA: Kobe Bryant'ın ölümünü de bildiler! The Simpsons Kobe Bryant kehaneti ile gündemde: Aynı sahne...

NBA oyuncusu Kobe Bryant ölümü ile tüm dünyanın gündemine oturdu. Ölümünün ardından hakkında birçok şey yazılıp çizildi. Ancak bazı iddialar var ki, 'Bu kadarı olamaz' dedirtiyor. Bunlardan bir tanesi de Kobe'nin helikopter kazasında öleceğinin önceden bilindiği iddiası. Son olarak ortaya çıkan bir gerçek izleyenleri şoke etti. The Simpsons (Simpsonlar) çizgi filminin, Kobe Brynat'ın helikopter kazasına gönderme yapan bir sahneye yıllar önce çizgi filminin bir bölümünde yer verdiği ortaya çıktı. Sahnede, bir helikopter düşüyor ve sonrasında ortaya çıkanlar "Bu kadarı olmaz" dedirtiyor.

KOBE BRYANT SIMPSONLAR HELİKOPTER KAZASI

NBA efsanesi Kobe Bryant, Kaliforniya'daki bir helikopter kazası sonucunda hayatını kaybetti. Kazada Kobe Bryant'ın 13 yaşındaki kızı Gianna da yaşamını yitirdi. Bu olayın ardından The Simpsons'ta yer alan bir sahne dikkat çekti. İşte o sahne ile ilgili detaylar…