Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Belarus'ta şeker fabrikalarına yapılan operasyonda yolcu uçağı geri çağrıldı

'ta şeker fabrikalarına yapılan operasyonda yolcu uçağı geri çağrıldı

’ta şeker fabrikalarındaki yolsuzluk ile ilgili operasyon esnasında ’ya kaçmak üzere olan şirket müdürlerinin yakalanması için - rotasında ilerleyen uçak geri çağrıldı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 29.1.2020 11:31 ABONE OL

Belarus'ta şeker fabrikalarında yolsuzluk iddiasıyla ilgili hafta başında başlayan operasyonlarda ilginç olaylar yaşandı. Belarus İstihbarat Servisi (KGB) tarafından başlatılan operasyonlar sırasında birçok şeker fabrikasından dokümanlar alınarak şirket yöneticileri gözaltına alındı. İstihbaratın yaptığı operasyonu önceden haber alan bazı şirket yöneticileri ise çareyi kaçmakta buldu. Operasyon sırasında Minsk - Münih uçağına binen 6 şirket müdürü ve yöneticisi tam kurtulduğunu düşünürken ülke istihbaratından ilginç bir hamle geldi. Fabrikalarda ve şirket binalarında süren operasyonlar üzerine aranan kişilerin yurt dışına kaçtığını tespit eden istihbarat elemanları bu kez uçağın geri dönüşü için girişimlerde bulundu.

Uçak kalkış yaptığı havaalanına geri döndü
Minsk'ten Münih'e hareket eden uçak Polonya'nın Wroclaw şehri semalarında ilerlerken pilota gelen bilgi doğrultusunda geri dönüşe başladı. Hiçbir şekilde yolculara hissettirilmeyen olayda uçak tekrar kalkış yaptığı havaalanına döndü. Uçağa binen istihbarat görevlileri ise 6 kişinin ismini sayarak uçaktan aldı.
Belarus'ta şeker fabrikalarına yönelik yolsuzluk operasyonu devam ederken operasyonun genişleyeceği ve çok sayıda yöneticinin bu doğrultuda göz hapsinde bulundurulduğu öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Belarus'ta şeker fabrikalarına yapılan operasyonda yolcu uçağı geri çağrıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN