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Bilim insanlarına düzenlemesi

ALPASLAN DÜVEN Dünya
Giriş Tarihi: 29.1.2020 ABONE OL
Bilim insanlarına Brexit düzenlemesi
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bilim dünyasına Brexit düzenlemesi yapıyor. Buna göre bilim insanları ve alanında uzman kişilere yönelik yeni bir oturum ve çalışma izninin şubat ayında uygulamaya geçecek. Küresel Yetenek Vizesi adı verilen ve hızlı bir şekilde çıkacağı duyurulan vize, 20 Şubat'tan itibaren başvurulara açık olacak. Başvuranların, belirlenen alanlarda çalışması ve İngiltere'nin de tanıdığı bir kurumdan referans alması gerekiyor. Şu anki yetenek vizesi uygulamasında pozitif ve sosyal bilimlerle sanat alanlarında referans veren 5 kurum var. Johnson bu vizeyle "dünyanın en yetenekli beyinlerine açık olduğunu" vurgulayacaklarını söyledi.
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Bilim insanlarına Brexit düzenlemesi
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