Filistin’i yok etme planı

Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyarak Ortadoğu'da yeni bir şiddet fitilini ateşleyen ABD Başkanı Donald Trump, Filistin'i tamamen yok etmeye yönelik 'Yüzyılın Planı'nı da açıkladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen Trump, Kudüs'ün İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ve planın Filistinliler için son şans olduğunu öne sürdü. Trump, ülkesini satması karşılığında Filistin'e 50 milyar dolar önerdi. Bu çirkin teklife sert tepki gösteren Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Kudüs satılık değildir" dedi. Washington yönetiminin skandal planına karşı tutumlarının değişmediğini vurgulayan Abbas, "Hiçbir Filistinli Müslüman veya Hristiyan'ın bu planı kabul etmesi mümkün değil. 'Yüzyılın Anlaşması'na bin kere hayır diyoruz" ifadesini kullandı. Abbas ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye, ABD'nin sözde barış planına karşı koymak için aralarındaki koordinasyonun sürdürülmesi konusunda anlaştı. Abbas'ı telefonla arayan Heniye, Hamas olarak Filistin Devlet Başkanı'nın sabit tutumunun arkasında durduklarını, Filistin ulusal projesini tasfiye etmeyi amaçlayan sözde "Yüzyılın Anlaşması"nı reddettiklerini belirtti. Arap Birliği, planı görüşmek üzere cumartesi günü olağanüstü toplanma kararı aldı. Plana tepki gösteren BM'den de "BM'nin iki devletli çözüme yönelik pozisyonu yıllardır Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul kararlarıyla tanımlanmıştır" açıklaması geldi. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ise planı desteklediğini duyurdu.

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