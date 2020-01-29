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'dan kara propagandaya cevap!

, şartlı bağışı hayırsever firmanın talebi doğrultusunda kullanmalarını çarpıtan medya kuruluşlarının propagandasına cevap verdi. Kızılay Bağış Yönetimi Direktörlüğü tarafından yapılan açıklamada "Kızılay'ın resmi sayfasına girildiğinde onlarca şartlı bağış hesabı olduğu görülecektir. Kimi firmalara bağışlarıyla sadece tekerlekli sandalye alınmasını, kimi firmalar da su kuyuları açılmasını istemektedir. Söz konusu haberde adı geçen hayırsever firma da Kızılay'a bağışta bulunmuş ve şart olarak eğitim hizmetlerine destek amacıyla yapılması için söz konusu vakıfla çalışılmasını talep etmiştir" denildi. İşte ayrıntılar

Giriş Tarihi: 29.1.2020 15:29 Güncelleme Tarihi: 29.1.2020 15:32 ABONE OL
Kızılay'dan kara propagandaya cevap!

Kızılay'ın Ensar Vakfı'na para aktardığı iddiaları ile kara propaganda yapan kişi ve kuruluşlara cevap verilen açıklamada Bağış Yönetim Direktörlüğü tarafından konu tüm yönleriyle kamuoyuna açıklandı.

"ŞARTLI DESTEĞİN NE OLDUĞUNU BİLMEYENLER İFTİRA ATIYOR"

Kızılay'dan yapılan açıklamada resmi web sitelerinde tüm bağışçıların olduğu gibi söz konusu bağışı yapan kişinin (kuruluşun) de şartlı bağış şeklinde bir vakfa öğrenci yurdu yapılması için bağış yaptığı ve polemik malzemesi haline getirilmek istenen şeyin tamamen bundan ibaret olduğu belirtildi.

"WEB SİTEMİZDE GÖRECEKLER"

Açıklamada "Kızılay'ın resmi internet sayfasına girildiğinde onlarca şartlı bağış hesabı olduğu görülecektir. Kimi firmalara bağışlarıyla sadece tekerlekli sandalye alınmasını, kimi firmalar da su kuyuları açılmasını istemektedir. Söz konusu haberde adı geçen hayırsever firma da Kızılay'a bağışta bulunmuş ve şart olarak eğitim hizmetlerine destek amacıyla öğrenci yurdu yapılması için söz konusu vakıfla çalışılmasını talep etmiştir" denildi.

İşte Kızılay'ın açıklamaları;

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Kızılay'dan kara propagandaya cevap!
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