Son dakika haberi: Corona hakkındaki ses kaydı ortalığı karıştırdı! Yeni tip koronavirüs ABD'ye de sıçradı; ölü sayısı giderek artıyor!

Çin'in başkenti Pekin'den gelen son dakika bilgilerine göre yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 132'ye yükseldi. Bu sayı dün sabah 106 olarak ifade edilmişti. Virüsten etkilenenler arasında Avrupa ve ABD vatandaşları da var. Öte yandan sosyal medyada dolaşan bir ses kaydında Çin'de yaşadığını iddia eden bir kişi ülkede koronavirüs yüzünden ölenlerin sayısının açıklanandan çok daha fazla olduğunu bu nedenle sokakların bomboş olduğunu ifade ediyor. Üniversite eğitimi için Çin'de bulunduğunu söyleyen o kişi durumun dünyaya yansıtılandan çok daha kötü olduğunu virüsün su yılanından insanlara bulaştığını ve artık ülkedeki doktorların bu virüse çare olamadığını anlatıyor.

İŞTE YENİ TİP KORONAVİRÜS HAKKINDA SON DAKİKA GELİŞMELERİ