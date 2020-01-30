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'ye şoku... izin vermediler

Savunma Bakanı Mark Esper, 'ın, ABD askerlerinin bulunduğu üslerine füze saldırısının ardından, bu ülkeye Patriot hava savunma sistemleri konuşlandırılmasına ilişkin halen hükümetinden izin beklediklerini açıkladı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 30.1.2020 22:19 Güncelleme Tarihi: 30.1.2020 22:20 ABONE OL
ABD'ye Irak şoku... izin vermediler

Bakan Esper, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"Irak'a neden hala Patriot sistemlerinin yerleştirilmediğinin" sorulması üzerine Esper, "Bunun için ev sahibi ülkenin izni olduğundan emin olmamız gerekir. Bu konuda mevkidaşlarımızla çalışıyoruz." dedi.

Esper, "Bağdat'ın söz konusu konuşlandırmayı engelleyip engellemediğine" ilişkin bir soruya da "Hem ev sahibi ülkenin izin süreci var hem de bu sistemlerin tam olarak nereye konuşlandırılacağı konusu var. İkisi de var aslında. Üzerinde çalışıyoruz." cevabını verdi.

Çin ve Rusya'nın Afrika'daki etkinliğine karşılık ABD'nin kıtadan kuvvet çekme planlarına yönelik sorulara yanıt veren Esper, ABD'nin Afrika'dan tamamen çekilmeyeceğini sadece bazı bölgelerde kuvvet tasarrufuna gideceğini yineledi.

ABD'nin 3 Ocak'ta İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi Bağdat'ta düzenlediği bir hava saldırısında öldürmesinin ardından İran, 8 Ocak'ta ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak'taki El Esed ve Erbil üslerine füze saldırısında bulunmuştu.

Saldırıdan sonra şimdiye kadar El Esed üssünde konuşlu 50 askerde travmatik beyin hasarı tespit edilmişti.

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ABD'ye Irak şoku... izin vermediler
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