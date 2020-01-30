Kan donduran son dakika haberi! Corona virüsü nedeniyle 1370 kişiden ümit kesildi

Çin'de kritik durumda hasta sayısı hızla artıyor. Whuan'da hayatını kaybeden 132 kişiden sonra ülkenin Pekin, Şangay ve Guanzo şehirlerinde durumu yoğun bakım servislerinde kritik seviyede olan ve hayatından ümit kesilen bin 370 kişinin bulunduğu öğrenildi.

HALKA MORAL AŞILANMAYA ÇALIŞILIYOR

Bin kişilik Whuan'daki hastanenin de inşasının birkaç günde bitmesi hedefleniyor. Çin resmi kaynakları iyileşen 124 kişinin hikayelerine ekranlarda yer vererek halkına moral aşılamaya çalışıyor. Ancak büyük şehirlerde sokağa çıkanların sayısı azaldı, bazı bölgelerde gıda eksikliği baş göstermeye başladı.

Türk Hava Yolları'nın 5 Şubat'tan itibaren seferlerini yolcu bulunmadığı gerekçesiyle minumum seviyeye indireceği Çin'den Türkiye 2020 yılında 2.5 milyon kişinin, turist olarak ülkemize gelmesi planlanıyordu.

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Mevcut turist gelişi devam ederken, haftalar itibariyle rezervasyon iptalleri ile bu rakamı 5 de bir seviyesine düşmesi bekleniyor.

Avusturalya 600 vatandaşını Çin'den tahliye etme kararı aldı. Çin'den Avusturalyalıları alacak olan uçaklar, bu kişileri Cristmist adalarında bir müddet karantinada tutup Avusturalya'ya sokacak. Türkiye'den sonra Fransa, İngiltere, Almanya'da kendi vatandaşlarını Çin'den tahliye edecekler.