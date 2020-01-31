Rejim güçleri, İdlib'de kimsesiz yaşlı sivili sokak ortasında katletti

Beşşar Esed rejimi güçleri, iki gün önce ele geçirdiği İdlib'in Maaratünnuman ilçesinde akli dengesi yerinde olmayan yaşlı bir sivili vahşice katletti.

Rejim unsurları, akli dengesinin yerinde olmadığı anlaşılan Ahmet Caffal isimli kimsesiz yaşlı adamı öldürdü ve cansız bedeninin üzerine basarak fotoğraf çektirdi.

Fotoğrafta, Caffal'ın sokak ortasında öldürüldüğü ve rejim güçlerinin de cesedin yanında gülerek poz verdiği görülüyor.

Maaratünnuman'ın ele geçirilmeden birkaç gün önce kaydedildiği anlaşılan, AA muhabirinin ulaştığı görüntülerde ise konuşma güçlüğü çeken Caffal dua ediyor.

Üstü başı perişan halde olan yaşlı adam, kameraya bir şeyler mırıldadıktan sonra enkazlar arasında aksayarak sessizce ilerliyor.

Görüntülerde Caffal'ın bir ayağında terlik olduğu diğer ayağını ise bir bez parçasıyla sardığı dikkati çekiyor.

- Maarratünnuman iki gün önce ele geçirilmişti

Beşşar Esed rejimi askerleri ve İran destekli terörist gruplar Rusya'nın hava desteğiyle, Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatını hiçe sayarak İdlib'in en büyük ilçesi Maarratünnuman'ı iki gün önce ele geçirmişti.

- Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymadılar

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor.

İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ili ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi. Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivil, kuzeyde Türkiye sınırına yakın kesimlere göç etti.

Rusya'nın, Türkiye ile 17 Eylül 2018'de vardığı Soçi mutabakatından bir süre sonra da saldırılar devam etti.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni hedef alan Rusya, rejim ve İran destekli teröristler, yalnızca 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına yaklaşık 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda, 1600'den fazla sivil can verdi.

