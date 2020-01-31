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Trump, anti personel mayınların kullanımındaki kısıtlamayı kaldırdı

Başkanı , Barack döneminde onaylanan ve ABD ordusunun dışında anti personel kullanımını yasaklayan düzenlemeyi yürürlükten kaldırdı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 31.1.2020 23:23 Güncelleme Tarihi: 31.1.2020 23:25 ABONE OL
Trump, anti personel mayınların kullanımındaki kısıtlamayı kaldırdı

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Güvenlik güçlerimizin her türlü tehdite karşı koyabilme kapasitelerini sağlamak için verdiği sözün bir parçası olarak Trump, Obama yönetiminin ABD ordusunun Kore Yarımadası dışında anti personel mayın kullanımını yasaklayan düzenlemesini yürürlükten kaldırmıştır." bilgisi paylaşıldı.

Savunma Bakanlığının (Pentagon), Obama döneminde ortaya konulan bu tür kısıtlamaların Amerikan güçlerine çatışma alanlarında dezavantaj yarattığına karar verdiği vurgulanan açıklamada, "Başkan Trump, askerlerimiz için böyle bir riski göze almak istemiyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Savunma Bakanlığının yeni bir mayın düzenlemesi yayımlayacağı bildirilerek, bu düzenlemeyle üst seviyeli savaş komutanlarının, istisnai durumlarda, sivillere ve ortak güçlere istenmeyen zararları azaltmak üzere tasarlanan gelişmiş mayınları kullanabileceği kaydedildi.

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Trump, anti personel mayınların kullanımındaki kısıtlamayı kaldırdı
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