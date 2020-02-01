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3 Çinli koronavirüs nedeniyle o ülkeye alınmadı

'a gelen 3 vatandaşının yeni tip koronavirüsten korunma amacıyla ülkeye girişine izin verilmedi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 1.2.2020 16:50 ABONE OL
3 Çinli koronavirüs nedeniyle o ülkeye alınmadı

Erbil Havalimanı Pasaport İşlerimi Sorumlusu Rızgar Ferzende Efendi AA muhabirine yaptığı açıklamada, havalimanında 3 Çin vatandaşının yeni tip koronavirüse karşı tedbir amaçlı olarak ülkeye girişlerine izin verilmediğini ifade etti.

Efendi, havalimanına gelen Çin vatandaşlarının sağlık durumuna bakılmaksızın alınan önemler çerçevesinde ülkelerine geri gönderilecekleri uyarısında bulundu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı da daha önce gümrük ve sınır kapılarına gönderdiği yazıda, Çin'i 14 Ocak'tan sonra ziyaret eden yabancı ziyaretçilerin ülkeye sokulmaması kararını duyurmuştu.

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3 Çinli koronavirüs nedeniyle o ülkeye alınmadı
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