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Balkanlar ’daki depremzedeler için seferber oldu

FURKAN HAYKIR FURKAN HAYKIR Dünya
Giriş Tarihi: 2.2.2020 ABONE OL
Balkanlar Elazığ’daki depremzedeler için seferber oldu
Depremle sarsılan Elazığ'daki depremzedeler için Balkan ülkelerinde yaşayan soydaşlar seferber oldu. Bosna Hersek genelindeki tüm camilerde, deprem mağdurları için yardım toplandı. Osmanlı camilerinden Gazi Hüsrev Bey Camisi'nin başimamı Mensur Malkic, doğal afet durumlarında birlik ve dayanışmanın önemine dikkati çekti. Kuzey Makedonya'da Türk, Arnavut ve Boşnak STK'lar tarihi Üsküp'teki tarihi Türk çarşısında depremden etkilenenler için yardım kermesi düzenledi. Sırbistan'da Türkiye Mezunları Derneği tarafından Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Novi Pazar'da depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.
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Balkanlar Elazığ’daki depremzedeler için seferber oldu
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