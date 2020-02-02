Köpeği için 6 milyon dolarlık reklam verdi

ABD'de yıl boyunca sabırsızlıkla beklenen Amerikan futbolu Ulusal Futbol Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl için geri sayım başladı. Bu sene 54'üncüsü gerçekleşecek olan Super Bowl, milyarlarca dolarlık ekonomisinin yanı sıra rakamlarıyla dikkat çekiyor. Reklam verenler arasında hasta köpeği için reklam yaptıran iş insanı David MacNeill de yer alıyor. Araba aksesuarları imalatçısı WeatherTech şirketinin CEO olan David MacNeill, 2019'da çok sevdiği köpeği Scout'un kalbinde tümör olduğunu öğrendi. Yaşama şansı yüzde 1 olan Scout, Wisconsin Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde tedavi altına alındı.Kemoterapi gören köpek, zamanla tümörünün küçülmesiyle sağlığına kavuştu. Bunun üzerine MacNeill, köpeğini hayatta tutan hayvan hastanesi onurlandırmak istedi. MacNeill, Wisconsin Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ni için Super Bowl'a 6 milyon dolar karşılığında 32 saniyelik reklam verdi.Bu yılkı final maçı, Miami Gardens'taki Hard Rock Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmanın devre arasında ise ünlü şarkıcılar Jennifer Lopez ve Shakira izleyicilerle buluşacak. Ticari açıdan dünyanın en büyük spor karşılaşması olan dev müsabakanın TV canlı yayınına 30 saniyelik reklam vermek isteyenlerin, 5.6 milyon doları gözden çıkarması gerekiyor. Bu yıl reklam verenler arasında ABD Başkanı Donald Trump'ta yer alıyor. Trump, 60 saniyelik iki ayrı reklam filmi için 10 milyon dolar ödeme yaptı.

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