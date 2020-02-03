100 bin dolarlık Oscar çantası

Bu yıl Oscar Ödülleri'nde adaylara dağıtılacak hediye çantalarının içeriği belli oldu. Sinema Sanat ve Bilimleri Akademisi'yle bir ilişkisi bulunmayan Distinctive Assets adlı bir firma tarafından dağıtılacak hediye çantalarının içeriği merak konusu olmuştu. Çantalarda ne tür hediyeler bulunduğu ortaya çıktı. Şirketin 18. geleneksel hediye çantası dağıtımı, çeşitli sponsor markadan yaklaşık 100 bin dolar değerinde hediyeler içerecek. Metro.co.uk'in haberine göre, belli sayıda adaya çeşitli lüks tatil ve yaşam merkezleri için kuponlar dağıtılacak. Habere göre, adaylara sanatçı John Thoman'ın elinden çıkmış kişiye özel cam vitray portreler, 24 karat altın elektronik sigara ve 10 bin dolar değerinde "eşi benzeri olmayan bir kenevirli çikolata tadımı" hediye edilecek.Distinctive Assets kurucusu Lash Fary, 9 Şubat'ta gerçekleşecek törende dağıtılacak çantaların, harika performanslara karşılık içten bir teşekkür için hazırlandığını dile getirdi. Fary, "Bu hediye çantaları her zaman etkileyici bir maddi değere sahip olsa da bizim asıl amacımız hiç bu olmadı. İyi bir hediyenin hiçbir zaman fiyat etiketiyle alakası yoktur. Bu senenin hediye çantaları şimdiye kadar bir araya getirdiklerimiz arasında en iyilerinden. Adayların bunu deneyimlemesi için çok heyecanlıyım" değerlendirmesinde bulundu.

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