Ateş çemberi daralıyor İdlib’de sıcak saatler

Rusya ve İran destekli Suriye Ordusu, Halep'in batı mahalleri ve kırsal bölgelerine havadan ve karadan saldırılarına devam ediyor. Bölgedeki muhalifler, rejim ordusunun ilerleyişini durdurmak için büyük bir operasyona başladı. Çatışmalardan kaçan yarım milyon sivil, Türkiye sınırına ve Zeytin Dalı bölgelerine doğru göç ediyor.Astana antlaşmaları ve Soçi mutabakatını çiğneyerek Marat El Numan ilçesini ele geçiren Suriye rejimi, M4 ve M5 otoyollarının kesişme noktası olan stratejik öneme sahip Serakib ilçesini kuşatmaya çalışıyor. Suriye ordusunun bölgedeki ilerleyişine karşı bölgede hazırlıklarına başlayan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) de hazırlık yapıyor. İlçenin farklı noktalarında üsler kuran Mehmetçik, bölgede iş makineleriyle tahkimat yapıyor. Bölgedeki askeri varlığını artıran TSK, çatışmaların olduğu bölgeye çok sayıda tank, obüs ve zırhlı personel taşıyıcı gönderiyor. Zırhlı araçlarla askeri personel taşınıyor.Öte yandan TSK tarafından askeri birliklere takviye olarak gönderilen zırhlı personel taşıyıcı ve tanklar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. Tank yüklü TIR'lar, ZPT ile askeri araçlardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında İdlib'in sınır komşusu Reyhanlı'ya geldi. Çok sayıda askeri araç takviye amaçlı sınır hattına ve İdlib içerisine gönderildi.Suriye'de, Esad rejimi ve rejime destek veren gruplar tarafından İdlib ve kırsalına yönelik havadan ve karadan yapılan saldırılarda, bu yılın ocak ayında 188 kişi yaşamını yitirdi. Ocak ayındaki saldırılarda, 7 çadır kent, 11 sağlık tesisi, 28 okul, 9 pazar yeri, 4 fırın, 19 ibadethane, 5 sivil savunma merkezi, su ve elektrik santrallerinin de bombalanan alanlar arasında olduğunu belirten yerel kaynaklar, saldırılar nedeniyle sivillerin yaşadıkları bölgeleri terk etmek zorunda kaldıklarını bildirdi.Halep'te yaşanan gelişmelerin ardından Suriye Milli Ordusu da (SMO), Halep'in kuzeyine ve doğusuna yönelik saldırılarına karşılık askeri operasyon başlattı. SMO'nun Halep'in doğusunda Esad rejimi ve PKK/YPG terör örgütlerine karşı başlattığı operasyonlarda bölgede şiddetli çatışmalar yaşanıyor. SMO da bölgeye asker ve mühimmat göndermeye devam ediyor.

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