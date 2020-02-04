Filistin konusunda ilkesiz davranmayın

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını görüşmek üzere toplandı. İİT'nin Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki genel merkezindeki olağanüstü toplantı dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sözde barış planının "ilhak planı ve satış belgesi" olduğunu belirterek, İİT içinde Filistin ile ilgili kararları destekler görünüp bunun aksine hareket edenleri ilkeli davranmaya davet etti.Çavuşoğlu, "Önümüzdeki plan İsrail'in maksimalist taleplerinin ABD'nin ağzından dikte edildiği bir satış belgesidir. Filistinlileri İsrail işgaline ilelebet mahkum etmeyi amaçlamaktadır" dedi. Arap Ligi'nin bu planı reddetmesini memnuniyetle karşıladığını söyleyen Çavuşoğlu, tüm Arap Ligi ülkelerinin de bu tutum doğrultusunda, aynı yönde ABD'ye karşı kararlı bir tutum göstermesi gerektiğini vurguladı. Çavuşoğlu, "Ortak davamız Filistin için burada ve diğer platformlarda aldığımız onca kararı önce destekliyor görünüp, ardından bu kararlar hilafına hareket edenler olduğunu müşahede ediyoruz. Bilmenizi isterim ki böyle bir ilkesizliği Allah da affetmez, Ümmet de affetmez, biz de affetmeyiz. İki dünyada hesap veremezler" diye konuştu.İİT'den yapılan açıklamada Trump'ın sözde barış planını tamamen reddedildiği kaydedildi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da, Yüzyılın Anlaşması'nı bir kez daha reddetti. Trump 28 Ocak'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte yaptığı açıklamada Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini belirtmişti. Trump planın, bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için " son şans" olduğunu da iddia etmişti.İsrail medyası, Türkiye'nin geçen yıl Filistin'e açtığı Osmanlı arşivlerinin, ülkelerini tedirgin ettiğini gündeme getirirken, Filistinli yetkililer, arşivlerin İsrail işgaline karşı en güçlü "silahları" olduğunu vurguluyor. İsrail, uzun yıllardır Filistin'de bulunan tapu kayıtlarıyla ilgili arşivleri yok etmeye çalışıyor.

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