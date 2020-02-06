Azil oylamasında Trump aklandı

ABD Başkanı Donald Trump, Senato'da yapılan oylamada kendisine yönelik iki azil maddesinden de aklandı.

ABD'de Başkan Trump'a yönelik yürütülen azil süreci, Senato Genel Kurulunda yapılan oylama ile sona erdi. "Görevini kötüye kullanmak" suçlaması için yapılan ilk oylamada 48 senatör Trump'ın "suçlu olduğu", 52 senatör ise "suçlu olmadığı" yönünde oy verdi. "Kongre'nin işleyişini engellemek" başlıklı azil maddesi için yapılan ikinci oylamada ise 47 senatör Trump'ın "suçlu olduğu", 53 senatör ise "suçlu olmadığı" yönünde oy kullandı.







Bu arada ABD Başkanı Donald Trump'ın Temsilciler Meclisi'ne hitaben yaptığı geleneksel "Birliğin Durumu" konuşması içeriği kadar kameralara yansıyan gergin anlarla da gündem oldu. Konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Trump, konuşmasına başlarken Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi'nin elini sıkmadı. Eli havada kalan Pelosi'nin şaşırdığı anlar ise kameralara yansıdı. Trump'ın konuşması sırasında arkasında yer alan Pelosi'nin, bir saat 20 dakika süren konuşmanın finalinde Trump'ın konuşma metninin bir kopyasını yırttığı görüldü. Pelosi, Trump hakkındaki azil soruşturmasının mimarı olarak biliniyor.







Trump, konuşmasında ağırlıklı olarak kendi yönetiminin ekonomi performansını övdü. Dış politika konusunda İran'a gözdağı veren Trump, ABD'nin Orta Doğu'daki sonsuz savaşlardan çıkmaya kararlı olduğunu vurguladı. ABD'nin en uzun savaşı Afganistan'ı da bitimeye kararlı olduğunu söyleyen Trump, "Bir çoğu suçsuz yüz binlerce sivili öldürmek istemiyorum" dedi.

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