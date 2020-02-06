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'daki gösterilere güvenlik güçleri ve Sadr destekçileri müdahale etti: 10 yaralı

'ın kentinde düzenlenen gösterilere güvenlik güçleri ve destekçilerinin müdahalesi sonucu 10 eylemci yaralandı. Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kerbela'daki Terbiye Meydanı'ndaki protestoculara güvenlik güçlerinin yanı sıra Mukteda es-Sadr liderliğindeki Sadr Hareketi'ne bağlı "" isimli grup da müdahale etti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 6.2.2020 21:11 Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 21:13 ABONE OL
Kerbela'daki gösterilere güvenlik güçleri ve Sadr destekçileri müdahale etti: 10 yaralı

Ateşli silah ve sopaların da kullanıldığı Mavi Şapkalılar'ın müdahalesinde aralarında bir genç kızın da bulunduğu 10 gösterici çeşitli şekilde yaralandı.

MAVİ ŞAPKALILAR KİMDİR?

Sadr, ülkede hükümet karşıtı gösteriler başladıktan kısa süre sonra protestocuları korumaları ve gösteri alanlarında güvenliği sağlamaları için "Mavi Şapkalılar" adı verilen bir grup oluşturmuştu. Mavi Şapka takan bu kişiler, bir süre gösteri alanlarında bulunmuş ve oraların güvenliğini sağlama görevi üstlenmişti.

Ancak bunlar daha sonra Sadr'ın çağrısı üzerine gösteri alanlarından çekilmişti.

Irak'ta göstericiler, Başbakan Adil Abdulmehdi'nin istifasının ardından hükümeti kurma görevi verilen Muhammed Tevfik Allavi'ye "siyasi partilerin adayı olduğu" gerekçesiyle karşı çıkıyor. Göstericiler, 2003 sonrası siyasete bulaşmayan bağımsız ve yolsuzluklarla mücadele edebilecek bir kişinin hükümete başkanlık etmesini istiyor. Allavi ise 2003 sonrası iki dönem İletişim Bakanı ve milletvekilliği görevinde bulunmuştu.

Mavi Şapkalılar, Sadr'ın emri doğrultusunda 3 Şubat'tan bu yana Allavi karşıtı gösterileri şiddet yoluyla bastırmaya çalışıyor.

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Kerbela'daki gösterilere güvenlik güçleri ve Sadr destekçileri müdahale etti: 10 yaralı
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