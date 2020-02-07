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Kongredeki Demokratlar, Trump'ın sözde " barış planını" reddetti

Temsilciler Meclisindeki 100'den fazla Demokrat vekil, Başkan 'a bir mektup yollayarak sözde " barış planını" reddettiklerini açıkladı. Demokrat vekiller Alan Lowenthal ve Andy Levin'in öncülük ettiği ve 100'den fazla ismin imza koyduğu mektupta, söz konusu planın işe yaramayacağı, hem hem de 'e zarar vereceği ve çatışmaları daha da artırabileceği değerlendirmelerine yer verildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 7.2.2020 21:50 Güncelleme Tarihi: 7.2.2020 21:52 ABONE OL

Mektupta, "Bu plana biz destek vermiyoruz. İsrail yönetimi de bu anlaşmayı, Batı Şeria'daki (Yahudi yerleşim) bölgelerini uluslararası hukuka aykırı şekilde ilhak etmek için bir onay olarak görmesin." ifadesi kullanıldı.

ABD Başkanı'nın söz konusu planının zamanlamasının da sorunun çözümüne katkı sağlamayacak şekilde ayarlandığı vurgulanan mektupta, Trump'ın İsrail-Filistin sorununu gerçekten çözmek isteyip istemediği konusunda birçok soru işareti olduğu vurgulandı.

2019 Aralık'ta Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, iki-devletli çözümü desteklediklerini beyan eden bir karar tasarısını kabul etmişlerdi.

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TEK TARAFLI PLANI, TRUMP İLE NETANYAHU AÇIKLAMIŞTI

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da 28 Ocak'ta düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

TRUMP'IN SÖZDE BARIŞ PLANININ AYRINTILARINDA NELER VAR?

Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Planın açıklandığı toplantıya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı.

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Kongredeki Demokratlar, Trump'ın sözde "Orta Doğu barış planını" reddetti
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